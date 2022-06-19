جلسة توعوية عن رفع الوعي للتعليم الدامج بالكرك

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية تربية قصبة الكرك بالتعاون مع منظمة giz اليوم الأحد، في مدرسة الشهيد سائد المعايطة الثانوية للبنين جلسة توعوية عن"رفع الوعي للتعليم الدامج" بإشراف منسقة البرنامج في منظمة giz الدكتورة رفاه الطراونة.

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وقالت مديرة التربية مي الرهايفة إن هذه الجلسة تهدف إلى رفع الوعي حول دمع الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم والتعرف على أنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أنه تم اختيار مدرسة الشهيد سائد المعايطة الثانوية الشاملة للبنين ضمن مجموعة مدارس من قصبة الكرك للبدء التجريبي في هذا الدمج الذي سيستمر عامان.



وأضافت أنه تم خلال الجلسة التي حضرها المشرف الإداري للمدرسة رائد القطامين ومدير المدرسة راتب الشمايلة وكادر المدرسة التدريسي والإداري أهمية الدمج، مؤكدة أن التعليم حق للجميع بمن فيهم هذه الفئة التي حرمت من التعليم لظروف مختلفة.

وثمنت الرهايفة الجهود الكبيرة لجميع القائمين على هذه المحاضرة والتي أسهمت في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية المنشودة.