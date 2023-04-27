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الخميس، 27-04-2023 08:46 م

جلسة توعوية للشابات بالفرص الواعدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

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الوكيل الاخباري - نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والجامعة الهاشمية، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية/إنتاج، جلسة توعوية اليوم بالجامعة الهاشميةبعنوان "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات..الفرص والتحديات"، وذلك ضمن مشروع دعم الوزارات لإدماج النوع الاجتماعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ ".

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أهمية العمل مع الجامعات بتنفيذ خطط تمكين المرأة لتكون قادرة على دخول سوق العمل وتحقيق دورها في التنمية والتشغيل.

وأشارت إلى أن لجنة شؤون المرأة أعدت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 وتبعها إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية 2023-2025 والتي تضمنت ستة محاور أساسية ينفذ من خلالها العديد من المبادرات لتنسيق الجهود وتكاملها ضمن الأولويات الوطنية للمرأة.

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