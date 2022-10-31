جلسة حوارية بمنتدى الاستراتيجيات حول السياحة في الاقتصاد الأردني

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

عقد منتدى الاستراتيجيات، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "السياحة في الاقتصاد الأردني: فرصة لتعزيز النمو"، استضاف خلالها وزير السياحة والآثار نايف الفايز.واستعرض الفايز، خلال الجلسة، محاور الإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025، وخطط تنفيذها، ومؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع السياحي للأعوام 2019-2022، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع.وأشار إلى أن الإجراءات والبرامج التي أطلقتها الحكومة، خلال جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في إنقاذ القطاع والمحافظة على العاملين فيه، واستدامة المنشآت السياحية والمنظومة السياحية بالأردن.وفي حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بين الفايز أن الهدف الذي "نسعى إلى تحقيقه من خلال الاستراتيجية الموضوعة، هو الوصول وتجاوز مستويات عام 2019 الذي كان قياسياً من حيث انتعاش القطاع السياحي"، لافتاً إلى أنه جرى وضع محاور الإستراتيجية بالتشارك مع القطاع السياحي الخاص.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة وما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2021-2023، بشكل متوائم، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات والوصول إلى النتائج المرجوة للنهوض بالقطاع السياحي".