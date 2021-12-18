جلسة حوارية تناقش التحديات البيئية في عجلون

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الهلال الأحمر بمحافظة عجلون اليوم السبت، جلسة حوارية عن الواقع والتحديات البيئية في المحافظة لعدد من السيدات المهتمات بالشأن البيئي.



وأشارت سوسن عنيزات من مديرية البيئة إلى أهمية تعزيز التشاركية والتنسيق ما بين مختلف الجهات المعنية بالبيئة من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني من أجل الحد من الممارسات السلبية تجاه البيئة والحفاظ عليها وزيادة الوعي بالقضايا البيئية.

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