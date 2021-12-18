الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

جلسة حوارية تناقش التحديات البيئية في عجلون

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السبت، 18-12-2021 11:58 م

جلسة حوارية تناقش التحديات البيئية في عجلون

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الهلال الأحمر بمحافظة عجلون اليوم السبت، جلسة حوارية عن الواقع والتحديات البيئية في المحافظة لعدد من السيدات المهتمات بالشأن البيئي.

وأشارت سوسن عنيزات من مديرية البيئة إلى أهمية تعزيز التشاركية والتنسيق ما بين مختلف الجهات المعنية بالبيئة من جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني من أجل الحد من الممارسات السلبية تجاه البيئة والحفاظ عليها وزيادة الوعي بالقضايا البيئية.

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