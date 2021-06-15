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جلسة حوارية حول الأمن الغذائي

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الثلاثاء، 15-06-2021 11:40 م

جلسة حوارية حول الأمن الغذائي

الزراعة


الوكيل الاخباري - نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة الكرك والصندوق الأردني الهاشمي اليوم الثلاثاء جلسة حوارية حول تعزيز سبل العيش المنصفة وتعزيز القدرات لمواجهة الأزمات في المناطق المعرضة للنزاعات أو الكوارث الطبيعية لتمكين الأشخاص ذوي العلاقة بالمنظومة الغذائية من التأهب لحالات عدم الاستقرار.اضافة اعلان


وقال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة خلال الجلسة التي حضرها مجموعة من الخبراء في مجال الأمن الغذائي والزراعي والأزمات، إن التوجيهات الملكية السامية للحكومات تعتبر بمثابة خارطة طريق نحو منظومة غذائية مستدامة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بأكمله.

 




 

 


 

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