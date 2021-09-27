الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يبدأ حوارا مع السعودية حول حقوق الإنسان

اليمن يطلب دعما دوليا عاجلا لتفادي انهيار الاقتصاد

السودان يعلن جدولة سداد ديونه على 16 عاما

الأمم المتحدة: أكثر من 220 ألف نازح في ميانمار منذ الانقلاب

وزير الداخلية يشيد بالإجراءات التنظيمية لمعرض عمان الدولي للكتاب

المفلح يتفقد مديريات التنمية وصندوق المعونة بالسلط

تشيلي تلغي قيود كورونا

احتفالية تستذكر الدور النضالي لمؤتمر أم قيس وأثره ببناء الدولة

جلسة حوارية حول الإعلام الرقمي والشباب

أميركا تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

الإثنين، 27-09-2021 11:42 م

جلسة حوارية حول الإعلام الرقمي والشباب

f


الوكيل الاخباري - ‏نظم ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، جلسة حوارية رقمية بعنوان "الإعلام الرقمي والشباب على وسائل التواصل الاجتماعي"، عبر صفحة الملتقى على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعبر أثير إذاعة طلال أبوغزالة للأعمال والثقافة.

وحسب بيان صحافي صدر عن الملتقى، استضافت الجلسة كل من الشاب فراس الطعامنة، صاحب البرنامج الرقمي "دردشة مع فراس" على قناة هوا الفحيص، والشاب عاصم المعايطة، صانع محتوى ومؤسس سلسلة رحلة العقل عبر موقع الفيسبوك، والشابة بسنت زيدان، صاحبة البرنامج الرقمي "فسفوري ميديا"، والشابة شيرين نعنيش، منسقة لجنة الشباب في اتحاد اليونسكو للتربية الإعلامية.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

وزير الداخلية يشيد بالإجراءات التنظيمية لمعرض عمان الدولي للكتاب

f

المفلح يتفقد مديريات التنمية وصندوق المعونة بالسلط

w

احتفالية تستذكر الدور النضالي لمؤتمر أم قيس وأثره ببناء الدولة

420216144953219379146

653 مخالفة تتعلق بالغذاء تم تحويلها للمدعي العام منذ بداية العام الحالي

1632763974188

جامعة الأميرة سمية تكرم طلبتها المتفوقين

e

تواصل تنظيم الأمسيات الشعرية بالثقافي الملكي

أخبار متعلقة
w

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

w

الرئيسة الجورجية تتقبل أوراق اعتماد السفير الأردني غوشة

6137b88106751

وزير الإعلام يؤكد أهمية الشفافية والوضوح لمواجهة خطر الإشاعات

8202129195734965076719

الأغوار الشمالية: حوارية تبحث احتياجات المرأة للمشاريع الإنتاجية

92021116441244480683

مؤسسة الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

رئاسة

الحكومة توافق على اجراء انتخابات الصحفيين