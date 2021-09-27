جلسة حوارية حول الإعلام الرقمي والشباب

الوكيل الاخباري - ‏نظم ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، جلسة حوارية رقمية بعنوان "الإعلام الرقمي والشباب على وسائل التواصل الاجتماعي"، عبر صفحة الملتقى على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعبر أثير إذاعة طلال أبوغزالة للأعمال والثقافة.



وحسب بيان صحافي صدر عن الملتقى، استضافت الجلسة كل من الشاب فراس الطعامنة، صاحب البرنامج الرقمي "دردشة مع فراس" على قناة هوا الفحيص، والشاب عاصم المعايطة، صانع محتوى ومؤسس سلسلة رحلة العقل عبر موقع الفيسبوك، والشابة بسنت زيدان، صاحبة البرنامج الرقمي "فسفوري ميديا"، والشابة شيرين نعنيش، منسقة لجنة الشباب في اتحاد اليونسكو للتربية الإعلامية.

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