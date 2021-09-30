الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 05:17 م

جلسة حوارية حول التعليم في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، جلسة مع ناشطي المجتمع المحلي في غرفة تجارة الزرقاء، ضمن مشروع "المجتمع من أجل التعليم"، المنفذ من قبل مركز أرض السلام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم وتمويل من البنك الدولي.

وجاءت الجلسة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، حيث استخدم ناشطو المجتمع المحلي تقنية بطاقات التقييم المجتمعي لوضع أولويات للتحديات والاحتياجات التي خرجت من المرحلة الأولى، وهي: مرحلة دراسة الاحتياجات والتحديات التي تواجه تطور العملية التعليمية في محافظة الزرقاء .

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