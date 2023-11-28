جلسة حوارية حول التوعية المائية في إربد

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري، ممثلة بإدارة شؤون الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي، في مدرسة صيدور الثانوية المختلطة بإربد، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول التوعية المائية، وذلك ضمن مشروع الإدارة التشاركية لإدارة المياه المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني.

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وخلال الجلسة، جرى الحديث عن أهمية نشر الوعي المائي والتعريف بالتحديات المائية التي يواجهها الأردن، وكيفية اتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي، كما جرى توزيع مواد توعوية ومنشورات تحفز الطلبة على استخدام أساليب ترشيد الاستهلاك المائي في الزراعة والمنازل والمدارس والأماكن العامة، كما تم عمل تمارين تعليمية لحث الطالبات على اتباع أساليب ترشيد المياه والحفاظ عليها.



من جانبها، ثمنت مديرة المدرسة إيناس عثامنة دور وزارة المياه والري/سلطة المياه، في التواصل مع القطاع التعليمي وعقد الأنشطة والمحاضرات التوعوية الهادفة التي تنمية سلوكيات الطالبات وتوعيتهن بأهمية المياه والحفاظ عليها واتباع أساليب ترشيد الاستهلاك المائي المختلفة.