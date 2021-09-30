الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 05:35 م

جلسة حوارية حول الواقع السياحي في الكرك

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون، وبالتعاون مع ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية، اليوم الخميس، في قاعة الجمعية، جلسة حوارية حول واقع مدينة الكرك السياحي، بمشاركة مدير سياحة الكرك الدكتور أمجد المعايطة والدكتور محمد المحاسنة من جامعة مؤتة ومدير أوقاف المزار الجنوبي إبراهيم الصرايرة.

وقالت رئيسة الجمعية الفنانة التشكيلية ازدهار الصعوب إن الكرك تحتاج اليوم إلى وقفة حقيقية للحفاظ على ما تبقى من معالمها السياحية والتاريخية، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود لوضع خطة استراتيجية واضحة للنهوض بالواقع السياحي.

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