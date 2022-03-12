جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة للملك بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب المنشية في لواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، جلسة حوارية حول الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي حملت عنوان "تعميق التحول الديمقراطي".



وتحدث المحامي حمد البشتاوي خلال الجلسة بمشاركة مجموعة من الشباب أعضاء المركز، حول أهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتي تشكل رؤية استراتيجية ومنهجا عاما للدولة الأردنية المعاصرة في المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير النظام الديمقراطي بشكل عام لخدمة أطياف الشعب الأردني.

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