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السبت، 06-07-2024 08:35 م

جلسة حوارية حول تحديات المشاريع الشبابية في الكرك

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الوكيل الإخباري - نظمت بلدية الكرك الكبرى/ وحدة تمكين المرأة وبالتعاون مع مركز تطوير الأعمال (BDC) اليوم السبت، جلسة حوارية حول التحديات والفرص للسيدات والشباب، بهدف تنميتهم وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة في مجال التشغيل والتشغيل الذاتي.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجلسات الحوارية تساهم في فتح قنوات لفهم الفرص والتحديات التي تواجه السيدات والشباب في المحافظة، إذ أن أهم المشاكل التي تواجههم هو التقليل من شأن أفكارهم الاستثمارية، داعيا الشباب والشابات إلى تشجيع أنفسهم والمبادرة إلى تقديم أفكارهم وتطويرها دون الاهتمام بما يقوله الآخرون.


وتهدف الجلسة إلى مساعدة مركز تطوير الأعمال (BDC) في تصميم مشاريع تلبي احتياجات الشباب والشابات، وتمكين وتنمية قدراتهم لدخول قطاعات غير تقليدية ذات علاقة بالاقتصاد الأخضر والدائري وتنمية المهارات الرقمية.


يشار إلى أن المبادرة تأتي كجزء من الجهود المستمرة للمركز وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الفئات المستهدفة وتحسين ظروفهم المعيشية، لإيمان المركز بأن النجاح الحقيقي يتم من خلال المشاركة مع المجتمعات المحلية.

 




 

 


 

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