جلسة حوارية حول سوء التغذية وفقر الدم

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الرمثا التابع لمديرية شباب إربد اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان "سوء التغذية وفقر الدم"، تحدثت فيها الممرضة القانونية إسراء الخب، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.



وتحدثت الخب عن مفهوم النظام الغذائي الصحي المتوازن والشامل الذي يحتوي على كافة العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وعن العلاقة بين سوء التغذية وفقر الدم أو ما يعرف بـ "الأنيميا"، مبينة أن مشكلة فقر الدم أصبحت تنتشر بين الكثير من الأطفال والفتيات في وقتنا الحاضر.

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