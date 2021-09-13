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الإثنين، 13-09-2021 10:15 م

جلسة حوارية حول مخاطر الفكر المتطرف بالرصيفة

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف الرصيفة ومديرية التنمية الاجتماعية في اللواء اليوم الاثنين جلسة حوارية مشتركة في جمعية سعادة الخير حول مخاطر الفكر المتطرف.

وقال مدير اوقاف الرصيفة محمد فوزي، انه ومن باب التشاركية والتعاون بين الاوقاف والتنمية الاجتماعية لمحاربة الفكر المتطرف فقد تم التوافق على الاستعانة بأئمة المساجد المؤهلين والمدربين لعقد لقاءات ومحاضرات توعوية لمنتسبي الجمعيات الخيرية والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها حول اهمية فهم ومكافحة الفكر المتطرف . 

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