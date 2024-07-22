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الإثنين، 22-07-2024 08:49 م

جلسة حوارية عن الثقافة السياسية للناخبين في إربد

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الوكيل الإخباري - نظم تجمع لجان المرأة الوطني فرع إربد، بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "الثقافة السياسية لدى الناخبين والناخبات لدعم الشباب والنساء سياسيا"، وذلك ضمن مشروع "صوت"، لتفعيل دور الشباب والنساء في الحياة السياسية.

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وتحدث كل من نورما الهرش من تجمع لجان المرأة الأردني، والدكتورة زهور غرايبة من جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وقيس ارشيدات من الهيئة المستقلة للانتخاب، والناشطة الحقوقية الدكتورة سمر الشهوان، عن أهمية دعم النساء والشباب وحثهم على المشاركة في الحياة السياسية وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية لأنها تعتبر أحد أبرز مظاهر الديمقراطية، وتحقيق العدالة التي وافقت عليها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وتناولت الورشة، أهمية المراقبة على الانتخابات من منظور اجتماعي، والتعليمات الناظمة للمراقبة على الانتخابات، والفرص المتاحة في قانوني الانتخاب والأحزاب للشباب والمرأة، والتحديات والفرص التي تواجه المرأة والشباب خلال مشاركتهم في الحياة السياسية.

 




 

 


 

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