جلسة حوارية في اليرموك حول أخلاقيات العمل التطوعي

الوكيل الإخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بعنوان "أخلاقيات العمل التطوعي" تزامناً مع يوم التطوع العالمي، الذي يصادف اليوم، استضافت فيه الجامعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد غسان إيليا نُقل.

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وقدّم نقل ، عرضاً رقمياً للطلبة، سلّط الضوء من خلاله على التطوّع وأخلاقياته وأهميته في تعزيز قدرات الشباب من جهة، وتعزيز قدرات المجتمعات المحليّة من جهة أخرى، مستعرضا نماذج عمل تولي التطوّع أهميّة كبيرة، وأول هذه النماذج هو نموذج عمل مؤسسة ولي العهد، التي تولي التطوّع أهميّة كبيرة، وتعمل من خلال مبادراتها وبرامجها على نشر مفهومه.



كما وسلّط نقل الضوء على واحدة من مبادرات المؤسسة المتخصصة بالتطوّع، وهي منصّة "نحن" التي جرى إطلاقها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبالتعاون مع وزارة الشباب، بهدف توحيد الجهود المبذولة في مجال العمل التطوعي والمشاركة الشبابية.



ودعا الطلبة إلى المشاركة في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، التي أطلقها سمو الأمير حسين، ولي العهد، لتعزيز ثقافة التطوع وروح المبادرة والابتكار والتميز، بالإضافة إلى تنظيم الجهود التطوعية والارتقاء بها من خلال الموقع الإلكتروني https://www.alhusseinvolunteeraward.jo.



وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات، أهمية العمل التطوعي ودوره في ترسيخ معاني الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الناشطين في مجال العمل التطوعي، مؤكدا حرص جامعة اليرموك على عقد اللقاءات لإتاحة الفرصة أمام طلبتها للتحاور مع ذوي الخبرة والمختصين في المجالات كافة؛ بهدف اطلاعهم على التجارب الناجحة في المجتمع، وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء وإطلاق طاقاتهم الابداعية وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشروعات ومبادرات تُطبق على أرض الواقع وتهدف إلى خدمة أبناء المجتمع.