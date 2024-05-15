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الأربعاء، 15-05-2024 11:00 ص

جلسة حوارية في لواء الهاشمية حول التطوير السياحي

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الوكيل الاخباري- عقد في مركز زها الثقافي في لواء الهاشمية، مساء أمس، جلسة حوارية حول التطوير السياحي في لواء الهاشمية للأعوام 2024-2025، والتي نظمها منتدى الهاشمية الثقافي بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وبلدية الهاشمية الجديدة ومركز زها الثقافي، بمشاركة عدد من الكتاب والناشطين والمهتمين وسيدات المجتمع المحلي.

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وتحدث أستاذ علم الآثار في كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث بالجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، عن إدارة الموارد التراثية في الهاشمية والتي من أبرزها: الطريق الروماني الدولي الذي يعبر من وسط بلدة الهاشمية، والأبراج التاريخية المنتشرة على قمم الجبال المحيطة بالهاشمية، والكهوف التاريخية التي أقام بها الإنسان الأول مثل: كهوف القرن والتي سكنت قبل ستة آلاف عام قبل الميلاد.


كما قدم عرضًا باستخدام الشرائح الملونة، لأضخم طيور العالم المكتشفة في وادي الزرقاء، والذي يبلغ عمره سبعين مليون عام، إضافة إلى القرى التاريخية المنتشرة في الهاشمية مثل: تل السحنة، وخربة مكحول، وتل الرحيل، وتل البيرة، والمساجد التراثية مثل: مسجد القنية، والطواحين المائية وغيرها، مشيرًا إلى المصادر لطبيعية السياحية مثل: الينابيع، والغابات، والمتنزهات، وسبل الإفادة منها.


من جانبه، أكد رئيس منتدى الهاشمية خالد الزيود أهمية السياحة الثقافية ودورها التنموي في صياغة إستراتيجية الهاشمية السياحية، فيما ناقش المشاركون في الجلسة عدة محاور، أبرزها: التعريف بالأماكن السياحية والتاريخية والحفاظ عليها، وسبل ديمومتها، وإدارتها بالأساليب الحديثة، وإشراك المجتمع المحلي في اقتصادياتها وتوفير فرص العمل.

 




 

 


 

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