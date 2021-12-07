جلسة حوارية في معان حول الجرائم الإلكترونية

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية "وتد" للتنمية المجتمعية بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال ومديرية شرطة معان، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول التوعية من الجرائم الالكترونية استهدفت طلبة الجامعة.



وقدم الملازم محمد الحسنات من مرتبات مديرية شرطة معان شرحا تفصيليا حول الأدوار والمهمات التي ينفذها قسم الجرائم الإلكترونية، سواء في التوعية أو متابعة التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها بعض الأفراد، وتوفير الحماية للأفراد والأسر، مبينا أنواع الجرائم الإلكترونية ومخاطرها وسبل الوقاية منها.

اضافة اعلان