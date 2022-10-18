جلسة حوارية لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في المفرق حول المساعدات للاجئين

الوكيل الاخباري - نظم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، في دار محافظة المفرق اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية للتعريف بمشروع بحثي حول "إعادة التفكير في المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين كاستثمار في المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية المستضيفة".



وأشار محافظ المفرق سلمان النجادا، إلى أن المحافظة تمتلك ميزات تجعلها قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوطينها بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد في المملكة، لافتا إلى أن هنالك ضغوطا طالت جميع القطاعات في المفرق، لاسيما قطاع المياه ما يستوجب العمل على حلها بطريقة مثالية.

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