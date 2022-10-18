الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة يستبعد حصول وباء الكوليرا في الأردن

جلسة حوارية لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في المفرق حول المساعدات للاجئين

أخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة من سوريا للتأكد من عدم وجود الكوليرا

مستشار حكومي لا يستبعد تسجيل حالات فردية بالكوليرا في الاردن

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في العقبة لكميات كبيرة من الكبريت - صور

ولي العهد وخطيبته رجوة آل سيف والأمير الحسن بالعهدة الملكية - فيديو

وفاة الأستاذ سعيد الخطيب بحادث مؤسف

إحالة عدد من ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

40 باحثًا من جامعة التكنولوجيا ضمن الباحثين المؤثرين عالميا

الثلاثاء، 18-10-2022 08:47 م

جلسة حوارية لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في المفرق حول المساعدات للاجئين

w


الوكيل الاخباري - نظم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا، في دار محافظة المفرق اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية للتعريف بمشروع بحثي حول "إعادة التفكير في المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين كاستثمار في المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية المستضيفة".

وأشار محافظ المفرق سلمان النجادا، إلى أن المحافظة تمتلك ميزات تجعلها قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوطينها بما ينعكس إيجابا على حركة الاقتصاد في المملكة، لافتا إلى أن هنالك ضغوطا طالت جميع القطاعات في المفرق، لاسيما قطاع المياه ما يستوجب العمل على حلها بطريقة مثالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020221221448178059650

الخرابشة يستبعد حصول وباء الكوليرا في الأردن

634ee520430a2

أخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة من سوريا للتأكد من عدم وجود الكوليرا

www

مستشار حكومي لا يستبعد تسجيل حالات فردية بالكوليرا في الاردن

الدفاع المدني 2

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في العقبة لكميات كبيرة من الكبريت - صور

4

ولي العهد وخطيبته رجوة آل سيف والأمير الحسن بالعهدة الملكية - فيديو

wwww

وفاة الأستاذ سعيد الخطيب بحادث مؤسف

أخبار متعلقة
820221112571678988159

مؤتمر يبحث تأثير الهجرة على الأسر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

1665320470646

بني مصطفى تلتقي مديرة معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا

wwww

وزيرا السياحة والشباب يزوران معهد تدريب مهني مادبا

w

افتتاح برنامج تدريبي لموظفي ديوان الخدمة في إدارة الموارد البشرية