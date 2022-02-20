الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

العسومي يثمن جهود مصر بتعزيز العمل العربي المشترك

تحضيرية العليا الأردنية المصرية تتوصل الى تفاهمات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي

بدء دورة التعليم الجامعي للعام 2022 بالهاشمية

جلسة شعرية بعنوان ركوة على ضفاف الشعر بإربد

الخوالدة رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين

"تحضيرية العليا الأردنية المصرية" تتوصل الى تفاهمات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي

التربية تتفقد سير العملية التعليمية في عجلون

ورشة ‏لإعداد مدربين على برتوكول العودة الآمنة للمدارس

ورشة تدريبية لديوان الخدمة في معان حول تعليمات الدوام الرسمي

الغذاء والدواء تسحب تشغيلات حليب أطفال من ماركة معروفة وتدعو لوقف استخدامها فوراً - تفاصيل

الأحد، 20-02-2022 08:46 م

جلسة شعرية بعنوان ركوة على ضفاف الشعر بإربد

220221621144188984317


الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "إربد تقرأ"، وبالتشارك مع جمعية شباب البلد للثقافة المجتمعية، والدائرة الثقافية التابعة لبلدية إربد الكبرى اليوم في قاعة المؤتمرات في البلدية، جلسة شعرية شبابية بعنوان "ركوة على ضفاف الشعر"، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من داخل محافظة إربد.

وقدم الشاعر حمزة بني ياسين، محمد مياس، رؤيا الشوحة، حسين عبدالله الجمرة، حمزة جمعة، يرافقهم عازف الجيتار الفنان مؤيد التهتموني، مجموعة من القصائد الوطنية والغزلية والوجدانية والنثرية المنوعة، والتي نالت استحسان الجمهور.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

تحضيرية العليا الأردنية المصرية تتوصل الى تفاهمات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي

w

بدء دورة التعليم الجامعي للعام 2022 بالهاشمية

2202217144722630975451

الخوالدة رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين

Screenshot_5

"تحضيرية العليا الأردنية المصرية" تتوصل الى تفاهمات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي

وزارة التربية والتعليم

التربية تتفقد سير العملية التعليمية في عجلون

e

ورشة ‏لإعداد مدربين على برتوكول العودة الآمنة للمدارس

أخبار متعلقة
220221621144188984317

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

120222414036995261989

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

main_image5e5ec559de3fe

2.4 مليون متر مكعب دخلت السدود نتيجة المنخفض الأخير

fc03a848-ecfc-4d50-9de7-c24a727a8955

تعرّف على سماكات الثلوج وكميات الامطار في المملكة - أسماء وارقام

7c3bf78c-c5dd-4a87-ba12-31a0c6c8ca66

إغلاق طرق في إربد وعجلون وجرش لتراكم الثلوج - أسماء

ثثثث

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : طرق مغلقة بالكامل بسبب تراكم الثلوج - اسماء