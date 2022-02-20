جلسة شعرية بعنوان ركوة على ضفاف الشعر بإربد

الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "إربد تقرأ"، وبالتشارك مع جمعية شباب البلد للثقافة المجتمعية، والدائرة الثقافية التابعة لبلدية إربد الكبرى اليوم في قاعة المؤتمرات في البلدية، جلسة شعرية شبابية بعنوان "ركوة على ضفاف الشعر"، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من داخل محافظة إربد.



وقدم الشاعر حمزة بني ياسين، محمد مياس، رؤيا الشوحة، حسين عبدالله الجمرة، حمزة جمعة، يرافقهم عازف الجيتار الفنان مؤيد التهتموني، مجموعة من القصائد الوطنية والغزلية والوجدانية والنثرية المنوعة، والتي نالت استحسان الجمهور.

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