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السبت، 13-03-2021 02:18 م

جلسة طارئة للنواب غداً إثر حادثة مستشفى السلط

نواب
أرشيفية


الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة الأحد، للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي، والتي شكلت فاجعة أدمت قلوب الأردنيين.
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وأعرب العودات عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، لافتاً أنه يُفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأكسجين.

وبين العودات أنه على اتصال دائم مع نواب محافظة البلقاء، لمتابعة الحادثة من جوانبها كافة، لافتاً أنه تم دعوة لجنة الصحة النيابية إلى اجتماع طارئ السبت.

وقال إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها المجلس غداً الأحد، مؤكداً على عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسؤولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة.

وناشد العودات الجميع إلى إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير كل عناصر الشفاء لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة.

 




 

 


 

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