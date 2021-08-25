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الأربعاء، 25-08-2021 02:57 م

جلسة في آل البيت عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت، جلسة حوارية عن دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية، بمشاركة أعضاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور عقاب الربيع، إن الجلسة تأتي لتأكيد دور المرأة في تحديث المنظومة السياسية، انطلاقا من التشاركية مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة التشريعية، ومناقشة الأفكار والتوصيات والرؤى وتوحيد جهود اطياف المجتمع كافة.

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