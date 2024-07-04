جلسة للتعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في بني كنانة

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية للواء بني كنانة، اليوم الخميس، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية.

اضافة اعلان



وهدفت الجلسة التي رعاها متصرف لواء بني كنانة، وائل طبيشات، بحضور رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد صلاح الزعبي، وممثلي جمعيات خيرية، للتعريف بفلسفة الجائزة ورؤيتها ورسالتها ومبادئها والفئات التي يحق لها التقدم، إضافة إلى مجالات التطوع وشروطه.



وأكد طبيشات، أهمية جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في تعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيم العمل التطوعي وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، إضافة إلى تكريم جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة في العمل التطوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



بدوره، أشار مندوب مديرية شباب محافظة إربد خالد أبو زيد، إلى أهمية الجائزة في مجال العمل التطوعي ودورها في صقل شخصية الشباب وإشراكهم في مجالات العمل التطوعي والتي تعود بالنفع على المجتمع.



وعرض أبو زيد، رؤية الجائزة والمبادئ العامة لها ومجالات العمل التطوعي فيها والتي تتوزع إلى الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار.



وأوضح، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المواطنين على القيام بالعمل التطوعي والتميز فيه بما يسهم في خدمة المجتمع، مبينا أن الجائزة تستهدف فئات الأعمال التطوعية الفردية والجماعية والمؤسسية.



كما تحدث عن شروط التقدم للجائزة ومعاييرها وفئاتها، داعيا الشباب والمؤسسات المحلية وكل من يقيم على أرض الوطن إلى التقدم للجائزة سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، أو فرقا أو مجموعات، ليتسنى للجميع المبادرة في الأعمال التطوعية التي تخدم مجتمعنا وتنمي مهارات شبابنا المختلفة.



واشتمل اللقاء، على عرض مفصل لكيفية وآلية التسجيل بالجائزة والخطوات المتبعة، إضافة للإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحت من قبل الحضور.