جلسة مستديرة في إربد حول تعزيز نظام حماية الشهود والمبلغين بقضايا الفساد

الوكيل الاخباري - نظم مركز الشفافية الأردني، اليوم السبت، جلسة مستديرة في إربد، وذلك ضمن برنامج مشروع تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود الذي ينفذه المركز، بالتعاون مع الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.



وأشار مساعد محافظ إربد رامي بدر الذي افتتح الجلسة بحضور مدراء الدوائر التنفيذية وممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، إلى أهمية الموضوعات التي تطرحها الجلسة انسجاما مع التوجهات الملكية ببذل الجهود لتطوير الأجهزة الرقابية بما فيها حماية الشهود والمبلِغين، لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم تجاه أية شبهة فساد تعزيزا لسيادة القانون ورفع كفاءة منظومة النزاهة والشفافية والعدالة ومكافحة الفساد إلى جانب أهمية ذلك بحفظ الحقوق وتعميق الثقة بمؤسسات وأجهزة الدولة.

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