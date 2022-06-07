جلسة نقاشية حول العلاقات الأردنية العراقية

الوكيل الاخباري - أكد السفير العراقي في عمان حيدر العذاري، أن العلاقات الاردنية العراقية تشهد تطوراً ملحوظاً وان هناك ارضية مناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة .



وقال خلال جلسة نقاشية اقامتها مؤسسة مسارات الاردنية للتنمية والتطوير وأدارها النائب عمر العياصرة أن الاردن يشكل الدعم والسند الكبير للعراق في اصعب الظروف والمحن التي مرت بها بلاده ومنذ التسعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم.



وأشار الى أن الزيارات التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى بلاده اسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين وفتحت ابواب التعاون بمختلف المجالات .

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