الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 11:00 م

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

9202220194213981647561


الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد مساء اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي.

وتحدث عضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي الدكتور رعد التل عن أهم التحديات التي تواجه المواطنين حاليا ومنها البطالة والعبء الإقتصادي، وتكلفة الإنتاج ، إضافة الى موضوع الإستثمار، مشيرا الى أن هذه التحديات دفعت بإتجاه تشخيص الواقع والتفكير بوضع رؤية إسترشادية لصناع القرار تمكنهم من تحديث القطاعات وتطوير الميزة التنافسية في الإقتصاد خاصة في القطاعات التي تشغل الأردنيين بشكل أكبر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

eeeee

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

w

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

eeee

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

أخبار متعلقة
w

حوارية في الزرقاء حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

w

ورشة تعريفية عن آليات عمل ديوان الخدمة المدنية في إربد

820222717183384482817

الكرك: كلنا الأردن تختتم دورة الأمن السيبراني

w

اختتام دورة تحكيم المناظرات لإنتاج محكمين في فن المناظرة

8202220234249862589129

دورة حول التربية الإعلامية في الكرك

8202220222012834140094

عجلون : حوارية حول دور الشباب في محاربة المخدرات