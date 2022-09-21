جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد مساء اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي.



وتحدث عضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي الدكتور رعد التل عن أهم التحديات التي تواجه المواطنين حاليا ومنها البطالة والعبء الإقتصادي، وتكلفة الإنتاج ، إضافة الى موضوع الإستثمار، مشيرا الى أن هذه التحديات دفعت بإتجاه تشخيص الواقع والتفكير بوضع رؤية إسترشادية لصناع القرار تمكنهم من تحديث القطاعات وتطوير الميزة التنافسية في الإقتصاد خاصة في القطاعات التي تشغل الأردنيين بشكل أكبر.

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