الوكيل الاخباري - نظمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول منظومة الحماية من العنف بين الواقع والتحديات، لتسليط الضوء على أهم التحديات والتوصيات، ضمن الحملة الدولية السنوية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.



وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، إن "اجتماعنا اليوم يعد أحد الأنشطة التي تنفذها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في إطار الحملة الدولية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تعقد هذا العام بجهد مشترك مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وشبكة شمعة، وعدد من المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، تحت شعار "وطنا بتقدم وبكبر.. وأسرنا بدون العنف بتعمر".

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