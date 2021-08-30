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الإثنين، 30-08-2021 07:45 م

جلسة نقاشية حول واقع التغطيات الإعلامية لجرائم قتل النساء داخل الأسرة

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 الوكيل الاخباري - ناقش إعلاميون وصحفيون يمثلون مؤسسات رسمية وخاصة، واقع التغطية الإعلامية لجرائم قتل النساء داخل الأسرة، والتحديات التي تواجه الإعلام الأردني عند تناوله ومعالجته لمثل هذه القضايا.

جاء ذلك، خلال مشاركة العديد من الإعلاميات والإعلاميين في جلسة مجموعة العمل المركّزة حول جرائم القتل الواقعة بحق النساء داخل الأسرة من منظور إعلامي، والتي نظّمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، بحضور الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس.

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