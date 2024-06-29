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السبت، 29-06-2024 05:41 م

جلسة نقاشية في مأدبا عن مشروع "التمكين السياسي والديمقراطي"

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الوكيل الإخباري - عقدت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة مأدبا، جلسة نقاشية ضمن مشروع التمكين السياسي والديمقراطي "أدوار تنتظرنا"، بمشاركة 20 شابا وشابة.

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وقال منسق الهيئة في مأدبا الدكتور حسن الشوابكة، إن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تمكين الشباب من تحديد احتياجاتهم على الصعيد الوطني والمحلي وإبرازها للمترشحين للانتخابات، وتعزيز مشاركة الشباب بالانتخابات.


من جهته، أشار المدرب الدكتور محمد العوامرة، إلى أنه جرى تدريب الشباب على أهم الأولويات والاحتياجات وتمحور التدريب والنقاش حول الاقتصاد، والتنمية، والتعليم، وتوقعات الشباب من الأحزاب في المرحلة المقبلة.


ويستهدف المشروع الشباب من 22 إلى 35 عاما، ممن لديهم مشاركات وحضور في مجتمعهم من مختلف مناطق المملكة، أو من خريجي مشروع الزمالة البرلمانية ومحاربة الفكر المتطرف.


وينفذ المشروع على 4 مراحل رئيسة في المحافظات، المرحلة الأولى منه تتضمن عقد جلسات في المحافظات بإشراف مدربين متخصصين تناقش أهم أولويات الشباب واحتياجاتهم وتطلعاتهم.

 




 

 


 

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