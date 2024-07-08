جلستان في الكرك وجرش للتعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة الكرك، بالتعاون مع مديرية الأوقاف في المحافظة، اليوم الاثنين، جلسةً تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للأئمة والوعاظ والواعظات.

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وحضر الجلسة مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة الأوقاف الدكتور حاتم السحيمات، ومدير أوقاف الكرك محمد المجالي، ومفتش مديرية أوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة وعدد من الأئمة والوعاظ والواعظات من مختلف أنحاء المحافظة.



وتضمنت الجلسة التعريفية الحديث عن رؤية الجائزة ورسالتها والمعايير التي تستهدف الأعمال التطوعية للأفراد والمؤسسات والعمل الجماعي في مجالات التطوع الاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافةً إلى المجالات التدريبية والرياضة والفنية والثقافية والبيئية والسياحية وفي مجال الريادة والابتكار.



بدوره، دعا مدير شباب الكرك، الدكتور ثامر المجالي، الشابات والشباب الراغبين بالمشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية من خلال الانتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط التالي:https:// eservices.moy.gov.jo.



كما نظمت مديرية شباب جرش جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، للجمعيات الخيرية في بلدة سوف وبلدية النسيم، بالتعاون مع مديرية تنمية جرش.



وأكد المدرب سمير القيسي، خلال الجلسة، أهمية الجائزة في مجال العمل التطوعي ودورها الكبير في صقل شخصية الشباب وإشراكهم في مجالات العمل التطوعي والتي تعود بالنفع على المجتمع.



وأشار إلى رؤية الجائزة والمبادئ العامة لها ومجالات العمل التطوعي فيها والتي تتوزع إلى الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار.



وقدم المدرب محمد أبو ليمون عرضاً تقديمياً حول رؤية الجائزة ورسالتها وأهدافها ومجالات العمل التطوعي وشروط التقدم للجائزة والشروط الخاصة بالمترشح وبالعمل التطوعي وفئات الجائزة ومعاييرها وآلية التقديم لها ضمن إطارها الزمني المحدد.