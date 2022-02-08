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الثلاثاء، 08-02-2022 03:58 م

جماعة عمّان: آثار جائحة كورونا ستستمر فترة طويلة وأوامر الدفاع حظت إنهاء خدمات العاملين

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العمالي، مدير "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، إن آثار جائحة كورونا ما تزال قائمة وستستمر أضرارها لفترة طويلة، مشيرا إلى ضرورة التفكير جديا في إيجاد حلول لهذه المشكلة أبرزها إعادة احياء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتحديثها وفقا لمعطيات المرحلة الحالية.

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وأشار أبو نجمة، خلال ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل وأدارتها عضو الجماعة عبير دبابنة، إلى أن أوامر الدفاع حظرت إنهاء خدمات العاملين إلا في حالات استثنائية جدا، نص عليها القانون ما ساعد في الحفاظ على الوظائف والحد من إنهاء خدمات العاملين، متوقعا انخفاض نسبة البطالة العام المقبل مع عودة الحياة إلى طبيعتها وبالتزامن مع زوال أو انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.


وبين أن فتح معظم القطاعات سيؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسات في الحفاظ على العمالة لديها والحد من فقدان الوظائف، وفي الوقت نفسه سيمكن المؤسسات من تسديد التزاماتها تجاه العاملين لديها ولاسيما الالتزام بدفع الأجور دون الحاجة للسماح بالاقتطاع من أجور العاملين لأي سبب كان، ومن ذلك برنامج استدامة، وكذلك إلغاء استثناء العاملين من تأمين الشيخوخة.

 




 

 


 

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