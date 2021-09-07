الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

جمال ملحم مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية

أسعار الذهب الثلاثاء 7/9/2021

التربية تحسم الجدل بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

وزير الصحة يطلب لائحة بأسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح

وزير الصحة يعيّن مرشحات بوظيفة قابلة قانونية

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

وفاة إثر حادث تدهور على الطريق الصحراوي

تنبيه أمني للاردنيين

الامن يحذر الأردنيين

الاحتلال يقتحم المدخل الغربي لمدينة جنين

عاجل

التربية لـبرنامج الوكيل : برنامج الفاقد التعليمي ما زال مستمرا

الثلاثاء، 07-09-2021 09:55 ص

جمال ملحم مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية

جمال


الوكيل الإخباري - باشر الأستاذ الدكتور جمال مسعد ملحم أعماله بمنصب مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021، خلفاً للأستاذ الدكتور إسلام مساد.

اضافة اعلان


والدكتور ملحم استشاري جراحة عامة وجراحة الأورام، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من الجمهورية العربية المصرية عام 1980، والبورد الأردني في الجراحة عام 1985، وشهادة الماجستير في الجراحة عام 1986، وزمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية – جلاسكو عام 1990، وعضوية جمعية جراحين الثدي الأمريكية.


وقد شغل الدكتور ملحم عدّة مناصب إدارية حتى تاريخه، كان آخرها منصب نائب مدير عام المستشفى للشؤون الطبية لمدة (4) سنوات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021671731441566590

وزير الصحة يطلب لائحة بأسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح

هواري

وزير الصحة يعيّن مرشحات بوظيفة قابلة قانونية

92021412447549852298

تنبيه أمني للاردنيين

820212491815558788942

الامن يحذر الأردنيين

1024x576_main_image5e20870fe94e6

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وأزهار القطف

وزارة الصحة

مواعيد ومراكز تطعيم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أخبار متعلقة
w

عبيدات: 18 مليون دينار مديونية الجامعة الأردنية

820212920294735611578

الجامعة الأردنية تبحث سبل تعزيز التعاون مع ماليزيا

92021119369416771596

فريق الوكالة الأمريكية لإعداد وتأهيل المعلمين يزور الجامعة الأردنية

320211311132677450121

نذير عبيدات يعلن آلية دوام الفصل الاول في الجامعة الأردنية

8202126195858605211592

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

w

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء