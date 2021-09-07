جمال ملحم مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري - باشر الأستاذ الدكتور جمال مسعد ملحم أعماله بمنصب مديراً عاماً لمستشفى الجامعة الأردنية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021، خلفاً للأستاذ الدكتور إسلام مساد.

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والدكتور ملحم استشاري جراحة عامة وجراحة الأورام، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من الجمهورية العربية المصرية عام 1980، والبورد الأردني في الجراحة عام 1985، وشهادة الماجستير في الجراحة عام 1986، وزمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية – جلاسكو عام 1990، وعضوية جمعية جراحين الثدي الأمريكية.



وقد شغل الدكتور ملحم عدّة مناصب إدارية حتى تاريخه، كان آخرها منصب نائب مدير عام المستشفى للشؤون الطبية لمدة (4) سنوات.

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