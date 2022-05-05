جمرك العقبة: تعاملنا مع أكثر من 100 ألف زائر و 20 ألف مركبة خلال عطلة العيد

الوكيل الاخباري - قال مدير جمرك العقبة عقيد جمارك أحمد العكاليك، إنّ كوادر جمرك وادي اليتم وعربة ومعبر جنوب عربة تعاملوا مع ما يزيد عن 100 ألف مسافر وزائر و 20 ألف مركبة وحافلة متوسطة وكبيرة خلال أيام عيد الفطر حتى مساء يوم الخميس.



وأكدّ العكاليك، أنّ الكوادر الجمركية في تلك المراكز عملت على مدار الساعة بكل جاهزية كاملة واستعداد تام؛ لبذل كل الإمكانيات لإستقبال المسافرين والزوار خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد على أكمل وجه، مشيرًا الى أنّ هذه المراكز تُعتبر النافذة التي من خلالها يعبر مئات الآلاف من الزوار والسواح إلى المدينة الساحلية سنويًا، كونها المداخل البرية الرئيسية من وإلى مدينة العقبة.

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