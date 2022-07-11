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الإثنين، 11-07-2022 06:22 م

جمرك الكرامة يتعامل مع 1100 مسافر

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الوكيل الاخباري - قال مدير جمرك الكرامة عقيد جمارك حسين عبيدات، إنه وبتوجيهات من مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة تم الايعاز لكوادر المركز في جميع مواقع العمل باتخاذ التدابير اللازمة، والعمل بروح الفريق الواحد بالتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية في المركز، وتبسيط الإجراءات التي من شأنها تسهيل حركة المسافرين والزوار وتذليل العقبات أمام الحركة التجارية في وحدات الشحن، والإبقاء على العمل مستمر حتى الانتهاء من أخر معاملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف عبيدات، أن أعداد المسافرين والزوار الذين تم التعامل معهم، وتقديم العديد من الخدمات الجمركية لهم خلال أول أيام العيد ويوم الوقفة بلغ أكثر من 1100 مسافرًا.


وأشار، إلى أنه تم التعامل منذ صباح يوم الأربعاء الماضي ولغاية مساء أول أيام العيد مع 2890 مسافرًا، فيما بلغ إجمالي عدد السيارات والشاحنات التي دخلت وخرجت من أراضي المملكة وتم التعامل معها 1492 مركبة.


 




 

 


 

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