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الأحد، 13-02-2022 10:59 م

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعيات خيرية ومراكز ثقافية ومؤسسات مجتمع مدني في المملكة، اليوم الأحد، احتفالات بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ 60.

فقد نظم ائتلاف الجمعيات الخيرية وعددا من مؤسسات المجتمع المدني في محافظة إربد، مساء أمس، حفلا وطنيا على مسرح مركز إربد الثقافي، وذلك وسط حضور جماهيري مميز، برعاية من مجلس عشائر طوباس.

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وفي عجلون، احتفل المركز الثقافي في المحافظة في مقره اليوم بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60.

 

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