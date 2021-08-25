جمعيات لواء البترا تساهم في تحسين مستوى معيشة الافراد

الوكيل الاخباري - تسهم الجمعيات الخيرية في لواء البترا في إقامة مشاريع إنتاجية مُدرة للدخل، بهدف تشغيل الايدي العاملة من ابناء اللواء وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر المحتاجة من ابناء المنطقة.



واشار عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في اللواء لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى دور الجمعيات في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وإقامة البرامج والدورات لإبناء المنطقة.

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