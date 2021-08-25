الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الروسية

إعطاء 37 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

فيديو - حملة أمنية في الشونة الجنوبية

الحكومة تكشف عن خطط واجراءات قادمة

الضمان تنظم ورشة عمل حول معايير السلامة والصحة المهنية لمشرفي السلامة في المنشآت

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

بايدن: الانسحاب من كابول سينتهي في 31 آب الجاري

وزير الصحة اللبناني: الأدوية التي تمت مصادرتها ستوزع مجانا

وفاة محسن العيني رئيس وزراء اليمن الأسبق عن 90 عاما

الأربعاء، 25-08-2021 05:30 م

جمعيات لواء البترا تساهم في تحسين مستوى معيشة الافراد

820212511640969961526


الوكيل الاخباري - تسهم الجمعيات الخيرية في لواء البترا في إقامة مشاريع إنتاجية مُدرة للدخل، بهدف تشغيل الايدي العاملة من ابناء اللواء وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر المحتاجة من ابناء المنطقة.

واشار عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في اللواء لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى دور الجمعيات في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وإقامة البرامج والدورات لإبناء المنطقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الروسية

الصحة

إعطاء 37 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

الأمن العام

فيديو - حملة أمنية في الشونة الجنوبية

رئاسة

الحكومة تكشف عن خطط واجراءات قادمة

8202123155321821832342

الضمان تنظم ورشة عمل حول معايير السلامة والصحة المهنية لمشرفي السلامة في المنشآت

8202124175359710203727

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
f

استحداث قسم للتدريب في اتحاد جمعيات إربد الخيرية

unnamed

اختتام معسكر سواعد الإنقاذ في لواء البترا

820215104725295707236

حفل موسيقي أوكراني في القرية التراثية بالبترا

820213182442920955275

اختتام فعاليات النادي الصيفي الرابع بالبترا

w

إربد: جلسة تحقق وكسب تأييد لتقرير مراقبة الأداء البرلماني

7202131174314702031686

ورشة عمل توعوية حول التوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية في إربد