جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية أدلاء السياح هاني مساعدة، إن عدد الأدلاء السياحيين يلبي حاجة السوق ويتناسب مع حجم السياح القادمين إلى المملكة.



وبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، قامت مؤخراً بتخريج دورتين من الأدلاء السياحيين، والعمل جار على تزويد السوق بدورة ثالثة، لافتاً إلى أن هذه الدورات كانت مكثفة من ستة أشهر إلى أربعة اشهر وجميعها تم افتتاحها حسب حاجة السوق والمواسم السياحية.



وأوضح رئيس الجمعية أن عدد الأدلاء الناطقين باللغة الانجليزية، بلغ حوالي 800 دليل سياحي من بين مجموع الأدلاء المسجلين لدى سجلات الجمعية، وبلغ عدد الأدلاء الناطقين باللغات الأخرى نحو 700 دليل وعلى راسها الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية وبأعداد تتناسب مع أعداد السياح القادمة من هذه الدول، بالإضافة إلى توفر أعداد مقبولة لـ 35 لغة عالمية.

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