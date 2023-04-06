الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة الزرقاء يطلق حملة لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة النزاهة

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

وزير الخارجية: إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن

وزارة المياه: استمرار العمل على آلية صدور الفواتير شهريا

كشف موعد تحري هلال شهر شوال وحسابات عيد الفطر في الأردن

مالية النواب توصي بتحويل ملف نفايات الحجر الصحي إلى القضاء

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية الخميس

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام

الخميس، 06-04-2023 09:24 م

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

420236205240592260138


الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية أدلاء السياح هاني مساعدة، إن عدد الأدلاء السياحيين يلبي حاجة السوق ويتناسب مع حجم السياح القادمين إلى المملكة.

وبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، قامت مؤخراً بتخريج دورتين من الأدلاء السياحيين، والعمل جار على تزويد السوق بدورة ثالثة، لافتاً إلى أن هذه الدورات كانت مكثفة من ستة أشهر إلى أربعة اشهر وجميعها تم افتتاحها حسب حاجة السوق والمواسم السياحية.

وأوضح رئيس الجمعية أن عدد الأدلاء الناطقين باللغة الانجليزية، بلغ حوالي 800 دليل سياحي من بين مجموع الأدلاء المسجلين لدى سجلات الجمعية، وبلغ عدد الأدلاء الناطقين باللغات الأخرى نحو 700 دليل وعلى راسها الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية وبأعداد تتناسب مع أعداد السياح القادمة من هذه الدول، بالإضافة إلى توفر أعداد مقبولة لـ 35 لغة عالمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420234104935899571164

مجلس محافظة الزرقاء يطلق حملة لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة النزاهة

e

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

42023412515221784879

وزير الخارجية: إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن

1680802720322

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

634bbfdec982c

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

634bbfdec982c

وزارة المياه: استمرار العمل على آلية صدور الفواتير شهريا

أخبار متعلقة
634bbfdec982c

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

320232117122357027435

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تستنكر الهجمات الشرسة على القدس

ما_هو_خلع_الولادة

جمعية العون الطبية للفلسطينيين تنظم حملة خلع الولادة للأطفال

320232311368138541548

حماية المستهلك تدعو إلى زيادة الرقابة على محال بيع الدجاج

w

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

1202323164037636052664

توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة