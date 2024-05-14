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الثلاثاء، 14-05-2024 11:29 ص

جمعية أردنية تحصد جائزتين عالميتين

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الوكيل الإخباري - فازت جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات الأردنية (آيساكا) – فرع عمّان، بجائزتي أفضل جمعية في العالم والقائد المتميز، من بين أكثر من 200 فرع لمؤسسة "آيساكا" الأم حول العالم.

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وجرت مراسم التكريم في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأميركية على هامش مؤتمر أميركا الشمالية لعام 2024.


وجاءت الجائزتان وفقا لمراجعة وتقييم مجموعة متطوعين من ذوي الخبرة، وبناء على الإنجازات المجتمعية والمهنية الماضية، مقارنة بالجمعيات المحلية الأخرى في العالم، وقد تسلمها كل من حسام خطاب وتامر العجرمي نيابة عن أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها.


وتمنح هذه الجوائز العالمية لجمعيات تتسلّح ببرامج أكثر تميزاً في خدمة المجتمع المحلي في مجالات الأمن السيبراني وضبط وتدقيق أنظمة المعلومات، كما نجحت الجمعية الأردنية في تحقيق ثلاث جوائز عالمية منذ تأسيسها، حيث كانت الجائزة الأولى باعتبارها الجمعية الأكثر إبداعا عالميا في عام 2020.


وقال رئيس الجمعية سيف حداد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان هذه الإنجازات تعكس جهود الجمعية المتواصلة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتدقيق وضبط نظم المعلومات وحاكميتها في المملكة، وقد ساهمت في دعم مكانة الأردن على الخريطة العالمية في مشهد الأمن السيبراني وسلطت الضوء على دور الأردن البارز في هذا المجال.


كما عبر عن مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي، ووجه شكره لجميع الأعضاء ومجلس الإدارة والجهات المختلفة على الدعم المتميز طوال الفترة السابقة.


وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات الدولية "آيساكا" جمعية مستقلة غير ربحية، تشارك في تطوير واعتماد ونشر الممارسات الرائدة عالمياً والمقبولة في الثقة الرقمية وأمن وتدقيق وحوكمة أنظمة المعلومات، مع التركيز على مهن ضمان الجودة والتحكم والأمن ومهارات إدارة تكنولوجيا المعلومات، وقد تأسست في عام 1969، بينما تأسست الجمعية المحلية "آيساكا عمّان" في عام 2019، كجمعية تطوعية غير ربحية، فيما قدمت لها الرعاية أيضاً جهات حكومية وشركات أردنية وعالمية.

 




 

 


 

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