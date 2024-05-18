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السبت، 18-05-2024 11:57 ص

جمعية إنتاج: الأردن يشهد ديناميكية كبيرة بظهور الشركات الناشئة

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن الأردن يشهد ديناميكية كبيرة في ظهور الشركات الناشئة بفضل التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدور الأكاديمي.

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جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "التغيير والابتكار: رواد الأعمال كرواد في الحدود الرقمية" في إطار فعاليات المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024، الذي نظم في مملكة البحرين خلال الفترة من 14- 16 أيار الحالي.


وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أشار البيطار إلى الدور المحوري للقطاع العام في وضع السياسات اللازمة المحفزة، بينما يمتلك القطاع الخاص القدرة على تحديد الطلب، في حين أن القطاع الأكاديمي يوفر التعليم الجيد.
وأكد أن المنطقة العربية مليئة بفرص هائلة بسبب التحديات العديدة التي تواجهها، وأن التحول الرقمي يشكل حلاً أساسياً لمعظم التحديات الحالية، خصوصاً عندما يقترن بالذكاء الاصطناعي والتوجهات التكنولوجية الحديثة.


وشدد على أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات من خلال المدارس والجامعات والمعسكرات التدريبية، لرفع مستوى المهارات وتحديث الخبرات.
وأشار إلى الديناميكية العالية في السوق الأردني، حيث تشهد الساحة التقنية الكثير من الشركات الناشئة والابتكارات، مؤكدا ضرورة تشاركية "المثلث الذهبي"، الذي يتضمن "الأكاديميا"، والقطاع الخاص، والقطاع العام، لتعزيز السياسات الداعمة والطلب على التكنولوجيا الحديثة.

 




 

 


 

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