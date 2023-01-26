جمعية البنوك: يحق للبنوك تعديل أسعار الفائدة ارتفاعا وانخفاضا

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، الخميس، إن رفع أسعار الفائدة يتم من خلال العقود المبرمة من البنك المركزي وتحدد حالات رفع الفائدة وفترات السداد.



وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن "البنك يحق له تعديل أسعار الفائدة ارتفاعًا وانخفاضًا".



"لو تركت أسعار الفائدة محليا دون استجابة لقرارات الفيدرالي الأميركي؛ لقفزت أرقام التضخم في الأردن إلى مستويات قياسية" وفق المحروق.



وأشار المحروق إلى أن "آخر قضية حول رفع أسعار الفائدة كانت العام الماضي، والمحكمة أكدت حق البنك برفع أسعار الفائدة".

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