جمعية التطوير المجتمعي تشارك بفعاليات اليوم التراثي الاردني لجامعة الحسين التقنية

الوكيل الاخباري - احتفالا بالمناسبات والأعياد الوطنية، شاركت جمعية التطوير المجتمعي أمس في الفعاليات التراثية التي نظمتها جامعة الحسين التقنية تحت عنوان " يوم التراث الأردني الأول" بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني.



وتخلل اليوم على العديد من الفعاليات الفنية والتراثية الأردنية التي قدمتها الجهات المشاركة، فضلا عن العروض الفلكلورية التراثية والشعبية التي قدمتها فرقة أمانة عمان للفنون الشعبية.



وأكدت رئيسة الجمعية امل السيد، أهمية هذه الفعاليات التي تبرز قدرات المرأة الاردنية ومهاراتها، وجمالية منتجاتها وصنعها لفائدة المجتمع المحلي.

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