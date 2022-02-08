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الثلاثاء، 08-02-2022 10:20 م

جمعية التكافل الخيرية تنظم دورات مهنية بالرمثا

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الوكيل الاخباري - خرجت جمعية التكافل الخيرية في لواء الرمثا، اليوم الثلاثاء، ثلاث دورات حرفية مهنية وتقنية في الخياطة والحاسوب والتجميل تلقتها سيدات من المجتمع المحلي من خلال مركز التدريب المهني والحرفي بالجمعية.

وكانت مراكز التدريب الثلاثة بجمعية التكافل الخيرية في كل من مدينة الرمثا ومنطقة سهل حوران وبلدة النعيمة قد نظمت (71) دورة تدريبية مختلفة عام 2021، استهدفت الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والشباب من الجنسين؛ الراغبين بتعلم مهن لا يعرفها البعض وكسب مهارات وتعزيز الخبرات لدى البعض الآخر من المتدربين و المتدربات.

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