جمعية الدار للثقافة والفنون تنفذ منحوتة عرار

الوكيل الإخباري - نفذت جمعية الدار للثقافة والفنون في محافظة إربد منحوتة عرار، وذلك بمناسبة اختيار عرار كرمز ثقافي عربي ضمن الاحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

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وقال رئيس الجمعية الفنان محمد هزايمة، تشرفنا بثقة وزارة الثقافة بتكليفنا بعمل فني وطني "منحوتة عرار"، في بيت عرار الثقافي، حيث تم تنفيذ العمل بمهارة ودقة عالية، ويتكون من حجر كبير بارتفاع 170 سم وعرض القاعدة نحو متر واحد، ويتألف الرمز من الأعلى من منحوت على شكل كتاب، كتب عليه "عشيات وادي اليابس"، وهو ديوان الشاعر عرار، ومحمول على قاعدة تعلوها قطعة حجرية مستطيلة الشكل وضع عليها صورة الشاعر عرار محفورة على الجرانيت الأسود.



وأشار إلى أنه ومن الجانبين الأيمن والأيسر كتب أسم الشاعر عرار، ويدنوه بروز غائر يعلو قطعة حجرية محفور عليها سنابل القمح من الأربع جهات، والتي حفرت بشكل بارز وكتب عليها من الأعلى في الواجهة الأمامية "عرار الرمز الثقافي العربي لعام 2022"، ويدنوها قطعة حجرية حفر عليها بشكل بارز رسوم هندسية من التراث الأردني وكتب عليها من الأعلى " يا أردنيات أن أوديت مغتربا فانسجنها بأبي أنتن أكفاني وقلن للصحب واروا بعض أعظمه في تل اربد أو في سفح شيحان" وهي أبيات من أشعار الشاعر عرار.



يشار إلى أن المنحوتة نفذها كل من الفنان محمد هزايمة والفنانة مرام حسن، بمشاركة الفنان شادي غوانمة والفنان عمرو أبو غريبة والفنان محمد فدعوس.