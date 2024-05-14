جمعية الصرافين: ارتفاع الطلب على الدينار لدى محلات الصرافة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- كشف رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي عن ارتفاع الطلب على الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية لدى محلات الصرافة.وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن استقرار أسعار صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب وراء الطلب الملحوظ على الدينار.وأضاف أن 90% من إقبال الأردنيين على العملات الأجنبية يتجه نحو الدولار الأمريكي، في حين يزيد الطلب على الريال السعودي من قبل المواطنين الراغبين بأداء العمرة والدرهم الإماراتي للراغبين بالسياحة.وأشار السعودي إلى أن الحرب على قطاع غزة ساهمت بانخفاض حوالات المغتربين الأردنيين إلى أقل من معدلها المعتاد لدى جميع محلات الصرافة في المملكة، موضحا أن النصيب الأكبر من حوالات الأردنيين في الخارج تأتي من الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج .وتابع أن صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني بالمجمل يعتمد على مبدأ العرض والطلب، مضيفا أن سعر الدولار مقابل الدينار مستقر بين 70.8 و70.85 دولار.