جمعية الصرافين: ركود بنشاط سوق الصرافة المحلية

الوكيل الإخباري - قال أمين صندوق جمعية الصرافين الأردنيين، الدكتور خالد الزعبي، إن سوق الصرافة المحلية، تعاني من ركود نشاطها، بسبب ضعف السيولة بين أيدي المواطنين.

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وأضاف ، اليوم الاثنين، أن الحوالات المالية الواردة إلى المملكة هذا الشهر أقل من حيث القيمة والعدد، مقارنة بشهر تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن مصدر معظم الحوالات هو دول الخليج العربي وأميركا وأوروبا.



ولفت إلى أن الحوالات الصادرة من الأردن مستقرة في العدد والقيمة لشهر تشرين الثاني الحالي، وتمثل معظمها حوالات تجارية ومبالغ من العمالة الوافدة إلى بلدانهم.