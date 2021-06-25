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الجمعة، 25-06-2021 11:05 ص

جمعية الفنادق : الملك وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع السياحة خلال أسبوع

المملكة


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجه بتشكيل لجنة لتقوم خلال أسبوع بمتابعة التوصيات المتعلقة بالقطاع السياحي.

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وأضاف الهندي خلال تصريحات صحفية٬ اليوم الجمعة، أن توجيه الملك جاء بنهاية اللقاء الذي جمع جلالته بممثلين عن القطاع السياحي يوم الأحد الماضي.


ونوه  إلى وجود خلية وخطة ستتابع جميع ما تم الحديث عنه خلال اللقاء.


وكان جلالته قد التقى في قصر الحسينية يوم الأحد الماضي، ممثلين عن القطاع السياحي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

 




 

 


 

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