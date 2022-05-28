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جمعية الفنادق تقدر فترة التعافي الكامل للقطاع السياحي الأردني بـ 3 سنوات

السبت، 28-05-2022 07:43 م

جمعية الفنادق تقدر فترة التعافي الكامل للقطاع السياحي الأردني بـ 3 سنوات

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الوكيل الاخباري - بعد تعرض القطاع السياحي لخسائر تُقدر بملايين الدنانير، مدفوعة بعوامل أهمها قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، يحتاج القطاع إلى 3 سنوات على الأقل للوصول إلى التعافي الكامل، وفق رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي.

وقال الهندي لـ "المملكة"، إن العامين الماضيين كانا من أصعب السنوات على القطاع السياحي منذ بدايته، لكن هناك ديون وقروض استحقت على القطاع السياحي بشكل كبير، ولم يكن لدى القطاع السياحي أي إمكانية للدفع والالتزام بهذه القروض.

وطالب الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية بالمساعدة في تأجيل هذه القروض .

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