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جمعية الفنادق تكشف نسب الحجوزات في العقبة الجمعة الماضية

الأحد، 02-10-2022 08:15 ص

جمعية الفنادق تكشف نسب الحجوزات في العقبة الجمعة الماضية

العقبة 1


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف جمعية الفنادق الأردنية إحصائيات حجوزات الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع إقامة حفل غنائي للفنان المصري عمرو دياب .

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وبينت النسب التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن حجوزات الفنادق ذات الـ 5 نجوم بلغت 96% في العقبة و 85% في البحر الميت و 58% في عمان أما البتراء كانت الأقل ووصلت نسبة الحجوزات إلى 52%.


أما فنادق ذات الـ 4 نجوم بلغت نسبة الحجوزات في العقبة 88% و البحر الميت 79% والبتراء 71% ، فنادق العاصمة عمان كانت الأقل بنسبة 68%. وفق إحصائيات جمعية الفنادق الأردنية .


وبلغت حجوزات فنادق الـ 3 نجوم 87% في العقبة ويليها العاصمة عمان بنسبة 79% أما البتراء بلغت الحجوزات 63 %.


 




 

 


 

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