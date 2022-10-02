جمعية الفنادق تكشف نسب الحجوزات في العقبة الجمعة الماضية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف جمعية الفنادق الأردنية إحصائيات حجوزات الفنادق خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع إقامة حفل غنائي للفنان المصري عمرو دياب .

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وبينت النسب التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن حجوزات الفنادق ذات الـ 5 نجوم بلغت 96% في العقبة و 85% في البحر الميت و 58% في عمان أما البتراء كانت الأقل ووصلت نسبة الحجوزات إلى 52%.



أما فنادق ذات الـ 4 نجوم بلغت نسبة الحجوزات في العقبة 88% و البحر الميت 79% والبتراء 71% ، فنادق العاصمة عمان كانت الأقل بنسبة 68%. وفق إحصائيات جمعية الفنادق الأردنية .



وبلغت حجوزات فنادق الـ 3 نجوم 87% في العقبة ويليها العاصمة عمان بنسبة 79% أما البتراء بلغت الحجوزات 63 %.

