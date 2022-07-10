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الأحد، 10-07-2022 01:40 م

جمعية الفنادق: نسب إشغال فنادق البحر الميت 70%

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، الأحد، إن نسب إشغال الفنادق في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لا تلبي طموح وتوقعات قطاع الفنادق.

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وأضاف الهندي أن نسب الإشغال في فنادق العاصمة عمّان وصلت إلى 42% فيما بلغت في البحر الميت 70% وفي البترا 25%.


وبخصوص فنادق العقبة أوضح الهندي أن النسب تختلف بحسب تصنيف الفنادق، مشيرا إلى أن الفنادق من فئة خمسة نجوم وصلت نسب الإشغال 80% فيما انخفضت في الفنادق المصنفة ما دون خمسة نجوم إلى 50 – 55% كحد أقصى.


وبشأن أسباب وصول نسب الإشغال لمستوى لا يلبي الطموح قال الهندي إن هنالك عدة أسباب منها التزام الأهالي مع أبنائهم بظل استمرار امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" إضافة لخصوصية عيد الأضحى مقارنة بغيره من الأعياد حيث يتزامن مع موسم الحج وإعطاء الأولوية للأضحية لدى بعض الأسر.


ويرى الهندي أن مستوى الإقبال على السياحة الداخلية مؤشر واضح على ضعف القدرة الاقتصادية للمواطنين وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لديهم، معربا عن أمله بأن تشهد أيام الصيف المقبلة نسب إشغال أعلى تلبي توقعات الفنادق وتعوضهم عن فترة التعطل خلال أزمة كورونا.


وكان مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، قال السبت، إن أكثر من 777 ألف سائح زاروا العقبة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.


وقال إن "65 ألف سائح دخلوا العقبة عبر الطيران "منخفض التكاليف" خلال الفترة الماضية أقل من 3% منهم أردنيون".


وبلغ عدد السياح خلال شهر أيار/ مايو الماضي 428 ألفا مقابل 350 ألف زائر في 2019، وفق تصريح سابق لوزير السياحة نايف الفايز.


وأعلنت وزارة السياحة عن استئناف برنامج "أردننا جنة" اليوم الأحد، تنظيم رحلاته دعما للسياحة الداخلية وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى، حيث وصل عدد المشاركين في البرنامج إلى 103 آلاف منذ بداية العام الحالي.

 

المملكة

 




 

 


 

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