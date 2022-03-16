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الأربعاء، 16-03-2022 10:38 م

جمعية المرأة في مواقع صنع القرار تنظم حفل اطلاق مخرجات مشروع اتجاهات جديدة للنهوض بأعداد النساء الأردنيات

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 الوكيل الاخباري - تحت رعاية معالي وزير الدولة للشؤون القانونية
الأستاذة وفاء بني مصطفى نظمت جمعية المرأة في مواقع صنع القرار وبالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية ومنظمة العمل الدولية يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 في جمعية البنوك الأردنية حفل اطلاق مخرجات مشروع "اتجاهات جديدة للنهوض بأعداد النساء الأردنيات في مجالس الإدارة في الشركات المدرجة بالتركيز على القطاع المصرفي" المنفذ من قبل جمعية المرأة في مواقع صنع القرار والممول من قبل برنامج العمل اللائق للمرأة التابع لمنظمة العمل الدوليه وهيئة الامم المتحدة للمرأة والحكومة السويدية وبحضور نائب محافظ البنك المركزي عطوفة السيد زياد غنما وعدد من مدراء البنوك و جمع من الإداريين والقائمين بأعمال المصارف والقطاعات المالية وعددمن الامناء العامين للوزارات المعنيه وممثلي المجتمع المدني.

وخلال الحفل دعت معالي وزير الدولة للشؤون القانونية، الأستاذة وفاء بني مصطفى إلى العمل على دعم الجهود التي تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين، وقامت بتسليط الضوء على المشكلات والتحديات التي تواجهها المرأة ضمن قطاعات العمل وكيفية السعي نحو العمل على تطوير مهاراتها الإدارية والوظيفية لتستطيع بدورها التقدم باتجاه المناصب العليا.

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ومن ثم قامت مديرة المشروع المهندسة ديمة بركات والمحامية رانية وهبه امينة سر الجمعية والدكتورة وفاء ابو سمرة امينة الصندوق باستعراض اهم محاور المشروع ومخرجات الدراسة حيث تبين ان هناك 14 امرأة في مجالس إدارة البنوك من إجمالي 173 عضو في مجالس الإدارة، مما يدل وبشكل واضح تدني تعداد النساء في الادارات العليا للمصارف والمؤسسات المالية.


وتم توضيح لأهم أهداف المشروع، وإبراز الحلول والتوصيات ودعم الحوار البناء مع المؤسسات ومناقشة آلية عمل جادة بهدف وصول المرأة الأردنية لمجالس الإدارة العليا وضمن إطار قانوني واضح.

 

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