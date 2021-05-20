جمعية المستشفيات الخاصة تدعو لدعم الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري -

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دعت جمعية المستشفيات الخاصة، الاتحاد الدولي للمستشفيات واتحاد المستشفيات العربية، إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية.وقال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، في بيان اليوم الخميس، إنه تمت مخاطبة الاتحاد الدولي للمستشفيات واتحاد المستشفيات العربية وإعلامهم عن المبادرات التي باشرت المستشفيات الخاصة الأعضاء في الجمعية تنفيذها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتضميد جراحاته، معرباً عن أمله بقيام الاتحاد الدولي والعربي والمستشفيات الأعضاء بمبادرات مماثلة.